Цены российских государственных облигаций рухнули вслед за рублем 6.09.2023, 19:43

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С их помощью Минфин РФ занимает деньги для покрытия дефицита бюджета.

Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин РФ занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж, передает The Moscow Times.

Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в среду, 6 сентября, опустился до отметки 122,34 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок госдолга пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.

«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Рынок госдолга «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал». Чем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло взять в долг на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.

В долг дают все дороже, и все неохотнее, констатирует Хохрин. Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.

В июле–августе Минфин занял на рынке 596,8 млрд рублей, или 60% от квартального плана, а 6 сентября признал не состоявшимися все аукционы госбумаг со ссылкой на то, что инвесторы не предложили «приемлемых цен».

Все больше кажется, что ОФЗ повторяют сценарий 2014 года, пессимистичен Хохрин: тогда цены госбумаг рухнули на 20%, а по отдельным выпускам на 40%.

В целом же за три года российские государственные бумаги принесли инвесторам ровно нулевую доходность, указывает он: накопление купонного дохода полностью нивелировалось снижением котировок.

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