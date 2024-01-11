Спикер ВСУ: Под Купянском назревает еще одна «Чернобаевка» для россиян 1 11.01.2024, 13:42

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Оккупанты повторяют те же тактические ошибки.

В Харьковской области наступление российских оккупантов на Купянск не просто захлебывается, они, повторяя одни и те же ошибки, рискуют получить еще одну «Чернобаевку» на этот раз в небольшой деревне Синьковка.

Об этом рассказал в интервью Владимир Фитьо начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ, сообщает Radio NV.

Спикер украинской армии, описывая текущее положение на фронте на Купянско-лиманском направлении, рассказал, как влияет количество потерь на моральное состояние противника, а также как ВСУ удается успешно отражать массированные атаки ВС РФ.

«Вблизи Синьковки... Мы уже просто наблюдаем и видим, что российские оккупанты наступают той же дорогой с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают и не раз», - подчеркнул Фитьо.

По словам пресс-офицера, в этом месте уже возникла «стоянка» сожженной техники российских вояк, поэтому ВСУ будут и дальше с интересом наблюдать за тем, будет ли противник, несмотря на понесенные потери, и дальше продолжать наступать именно здесь.

«С точки зрения военных, зная, что тебя там уничтожат, и пускать людей в эту атаку… Пожалуй, для российского командования привычно так поступать. Ну и пусть эту тенденцию продолжают», - подчеркнул он.

Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году под Чернобаевкой Херсонской области шли бои, оккупанты зашли в этот населенный пункт, однако позже ВСУ нанесли по ним сразу несколько ударов, уничтожив самолеты, вертолеты и живую силу противника.

После этого слово «Чернобаевка» превратилось в мем, означающий место, куда легко попасть и откуда трудно выбраться, а также многократное повторение ошибок.

К слову, второй «Чернобаевкой» для российских захватчиков принято считать Белогоровку Луганской области (которая располагается не так далеко от той же Синьковки), близ этого населенного пункта ВС РФ в 2022 году пытались несколько раз переправиться через реку и понесли большие потери.

После этого очередные «Чернобаевки» для ВС РФ уже перестали считать, и теперь их точное количество уже не подсчитывается.

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