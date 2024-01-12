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Глава ГУР объяснил, почему РФ «промазывает» ракетами по важным целям

  • 12.01.2024, 14:40
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Глава ГУР объяснил, почему РФ «промазывает» ракетами по важным целям

Это связано с провалом планов Кремля на 2023 год.

Российские ракеты, которыми захватчики в последнее время наносят удары по Украине, часто промахиваются, а недавно изготовленные снаряды имеют низкое качество.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью для издания Le Monde.

«Мы готовы к решительным действиям», - сообщил Буданов.

По его словам, ракетные удары со стороны РФ объясняются желанием агрессора объявить 2023 год «победным», но, реальных военных успехов у россиян не было.

«Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы тотчас же отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты», - подчеркнул Буданов.

По его словам, если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдается увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. «В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов», - заявил Буданов.

Отдельно он отметил, что интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. «Еще один фактор - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны», - сообщил Буданов.

«Мы знаем решения для беспилотников - это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование», - добавил он.

При этом, глава ГУР отметил, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. В связи с этим, морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски.

«Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии», - сообщил Буданов.

Он напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма. «Хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки», - заявил Буданов.

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