В Петербурге вспыхнул сильнейший пожар на складе Wildberries

В Петербурге вспыхнул сильнейший пожар на складе Wildberries1
- 13.01.2024, 9:36
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Персонал охватила паника.
В петербургских Шушарах возник сильнейший пожар на складе Wildberries.
В настоящее время там наблюдается паника среди персонала.
По данным российских СМИ, площадь возгорания составила 50 тыс. кв м., примерная высота огня в пике - 50 м. Пожар продолжает расходиться по складу.
По данным «Базы», несколько дней назад на складе уже срабатывала пожарная сигнализация, но каждый раз срабатывание было ложным.
Поэтому, когда она сработала сегодня,
сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.
В настоящий момент на месте пожара работает около 100 сотрудников МЧС. Предварительно, в горящем складе находится одежда.