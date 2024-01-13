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Отопительный коллапс и блэкаут добрались до Ростова-на-Дону

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  • 13.01.2024, 22:28
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Отопительный коллапс и блэкаут добрались до Ростова-на-Дону

В российском городе пропало отопление и электричество, а ночью ожидается до -16.

Отопительный коллапс, оставивший жителей Подмосковья в мороз без отопления, добрался до Ростова-на-Дону.

В значительной части города пропало не только отопление, но и электричество, а в добавок и вода. А ночью обещают мороз до -16 градусов.

Официально власти ситуацию пока не комментировали.

Но только Ростовом ситуация не ограничилась. Без электричества осталась часть Ростовской области — Морозовск, Белая Калитва, часть Гуково, Батайска и Новочеркасска.

Ситуация с отопительный коллапсом в России приобрела массовый характер. Сегодня остался без отопления Липецк.

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