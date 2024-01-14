На Запорожье оккупанты шли захватывать украинские позиции и попали в ловушку 1 14.01.2024, 11:19

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Видеофакт.

Около 20 оккупантов попытались захватить позиции Вооруженных сил Украины вблизи Приютного на Запорожье. Украинские воины дали российским штурмовикам достойный отпор.

Часть захватчиков была ликвидирована, часть – пополнила обменный фонд. Видео с места боя опубликовал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Три штурмовые группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии РФ пытались захватить позиции ВСУ вблизи населенного пункта Приютное. Оккупанты получили по шапке, часть их уничтожили, других захватили в плен», – отметил он.

Судя по опубликованным кадрам, обменный фонд пополнили по меньшей мере семь захватчиков.

В то же время, как уточнили в Оперативном командовании «Юг», большинство из оккупантов, которых украинские воины взяли в плен, оказались завербованными в российских тюрьмах и колониях зэками.

«В одном из боев на юге Украины были уничтожены и захвачены в плен российские оккупанты. Большинство захваченных россиян сидели в тюрьме. Все пленные заявляют о низком морально-психологическом состоянии и о полной деградации российской армии. Враг надломлен и подавлен. Очень хорошие новости», – отметили военные.

При этом в ОК «Юг» показал фрагмент допроса одного из пленных зэков, где тот рассказывает о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я бы Путину полный рот напихал и выбросил из России», – говорит на видео захватчик.

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