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ВСУ ликвидировали редкую российскую САУ «Хоста»

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  • 14.01.2024, 15:39
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ВСУ ликвидировали редкую российскую САУ «Хоста»

И поразили ЗРК «Тор».

ВСУ поразили зенитный ракетный комплекс «Тор» и довольно редкую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С34 «Хоста».

Об этом сообщили в ОСГ «Таврия».

Сообщается, что россияне продолжают активно наносить авиаудары, сбрасывая управляемые авиабомбы. Кроме того, зафиксировано несколько случаев задействования для ударов вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25.

Также сообщается о ликвидации ВСУ техники врага: 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единица специальной техники. Ликвидирован также вражеский склад с боеприпасами.

120-мм самоходное артиллерийское оружие 2С34 «Хоста» является модернизацией 122-мм самоходки 2С1 «Гвоздика» с внедрением ряда компонентов новых систем 2С31 «Вена» и 2С23 «Нона-СВК».

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