Политолог о статье BILD: Беларусь может помешать планам Путина 6 15.01.2024, 17:28

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Григорий Месежников

Но есть вероятность, что война РФ и Запада будет неконвенциональной.

Издание BILD пишет, что Германия готовится к возможной атаке России на страны НАТО летом 2025 года. Ранее подобный сценарий описывали другие западные издания и Институт изучения войны (ISW).

На что может надеяться Россия? Сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Если взять выкладки аналитических записок западных спецслужб (в том числе — и немецких) о том, что Россия готовится к нападению на Запад, рассматривает такую возможность, то подобная информация публикуется уже несколько месяцев. Но Россия может рассчитывать только на единственную вещь, потому что реального успеха в конвенциальной войне она вряд ли добьется. Если Кремль реально захочет напасть на Запад, то будут рассчитывать только на ядерное оружие.

Но Запад тоже не спит, поэтому я вообще не исключаю в таком случае возможность упреждающего удара со стороны Запада, если будет абсолютно конкретная информация, что Россия намеревается напасть. Другой возможности у Запада просто не будет, кроме как совершить этот упреждающий удар для нейтрализации ядерного потенциала РФ.

Решится ли вообще на это Россия? Я такой возможности не исключаю, и хотя мне не кажется, что все руководство России поголовно сошло с ума, непонятно, что там в голове у Путина. Трудно представить, конечно, что это произойдет. Но то, что об этом пишут серьезные СМИ, что об этом говорят серьезные аналитики, просачивающаяся информация говорит о том, что Запад как минимум этими вопросами занимается. Так что это серьезная вещь.

— BILD пишет, что в подобной атаке может быть задействован и Лукашенко, в частности — в броске до Калининграда через Сувалкский коридор. Способен ли белорусский диктатор к войне со странами НАТО?

— Лукашенко будет к этому просто принужден. Что касается политики в отношении Запада, он полный лакей России. Сложно представить ситуацию, что если Путин действительно на это решится, то не сможет привлечь к этому делу Лукашенко. Также не могу себе представить, чтобы Лукашенко отказался.

Если уже будет рассматриваться возможность настоящего широкомасштабного военного конфликта с Западом, а Лукашенко вдруг взбрыкнет, Путин его просто уберет.

— Чего ожидать в ответ, если подобный сценарий будет задействован? Будут ли удары по территории Беларуси?

— Пару месяцев назад было опубликовано интервью с экспертом по ядерному оружию Павлом Лузиным (научный сотрудник американского аналитического учреждения Jamestown Foundation — ред.), он интересную вещь рассказал. Лузин утверждает, что в России существует 12 центров управления по использованию ядерного оружия. Удар будет нанесен не по всем объектам, где находится ядерное оружие, а по этим 12 местам, которые каким-то образом включены в механизм принятия решений и передачи этих решений для конкретного использования.

Не исключено, что на территории Беларуси такого центра просто нет. Да, там находятся какие-то установки, судя по всему — уже и ракеты с ядерными боеголовками. Но если опираться на аналитику Лузина, необходимости удара по всем объектам с ядерным оружием нет.

Он, кстати, работал еще с таким сценарием, что Запад, если такая ситуация возникнет, просто возьмет под контроль центры принятия решений. Но это я уже сделал такой вывод на основе аналитики Лузина, что не будет предупреждающего удара, а эти центры будут обезврежены.

Но предупреждающие удары также нельзя полностью исключить. Конечно, это чудовищный вариант. Если Путин на это отважится, то подтвердятся слова тех, кто говорил, что Путин — не просто самый опасный политик, а человек во всей истории человечества. Решение использовать ядерное оружие в противостоянии с Западом может привести просто к концу жизни на Земле.

— Является ли Беларусь слабым звеном этого плана? Ведь мы знаем, что антивоенные настроения довольно высоки даже среди белорусской армии?

— Если Путин рассчитывает только на конвенциональную войну — да. С геополитической точки зрения очень важно, что он рассматривает Беларусь как плацдарм для дальнейшего продвижения в Европу. В этом случае это, конечно, может сыграть свою роль.

Но если он будет настроен на использование ядерного оружия, тогда такое значение будет ниже. Но если на самом деле в белорусском военном истеблишменте люди настроены против войны, это является положительным фактором для общей ситуации, который может Путину осложнить реализацию своих планов.

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