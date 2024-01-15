закрыть
15 января 2024, понедельник, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог о статье BILD: Беларусь может помешать планам Путина

6
  • 15.01.2024, 17:28
  • 7,070
Политолог о статье BILD: Беларусь может помешать планам Путина
Григорий Месежников

Но есть вероятность, что война РФ и Запада будет неконвенциональной.

Издание BILD пишет, что Германия готовится к возможной атаке России на страны НАТО летом 2025 года. Ранее подобный сценарий описывали другие западные издания и Институт изучения войны (ISW).

На что может надеяться Россия? Сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Если взять выкладки аналитических записок западных спецслужб (в том числе — и немецких) о том, что Россия готовится к нападению на Запад, рассматривает такую возможность, то подобная информация публикуется уже несколько месяцев. Но Россия может рассчитывать только на единственную вещь, потому что реального успеха в конвенциальной войне она вряд ли добьется. Если Кремль реально захочет напасть на Запад, то будут рассчитывать только на ядерное оружие.

Но Запад тоже не спит, поэтому я вообще не исключаю в таком случае возможность упреждающего удара со стороны Запада, если будет абсолютно конкретная информация, что Россия намеревается напасть. Другой возможности у Запада просто не будет, кроме как совершить этот упреждающий удар для нейтрализации ядерного потенциала РФ.

Решится ли вообще на это Россия? Я такой возможности не исключаю, и хотя мне не кажется, что все руководство России поголовно сошло с ума, непонятно, что там в голове у Путина. Трудно представить, конечно, что это произойдет. Но то, что об этом пишут серьезные СМИ, что об этом говорят серьезные аналитики, просачивающаяся информация говорит о том, что Запад как минимум этими вопросами занимается. Так что это серьезная вещь.

— BILD пишет, что в подобной атаке может быть задействован и Лукашенко, в частности — в броске до Калининграда через Сувалкский коридор. Способен ли белорусский диктатор к войне со странами НАТО?

— Лукашенко будет к этому просто принужден. Что касается политики в отношении Запада, он полный лакей России. Сложно представить ситуацию, что если Путин действительно на это решится, то не сможет привлечь к этому делу Лукашенко. Также не могу себе представить, чтобы Лукашенко отказался.

Если уже будет рассматриваться возможность настоящего широкомасштабного военного конфликта с Западом, а Лукашенко вдруг взбрыкнет, Путин его просто уберет.

— Чего ожидать в ответ, если подобный сценарий будет задействован? Будут ли удары по территории Беларуси?

— Пару месяцев назад было опубликовано интервью с экспертом по ядерному оружию Павлом Лузиным (научный сотрудник американского аналитического учреждения Jamestown Foundation — ред.), он интересную вещь рассказал. Лузин утверждает, что в России существует 12 центров управления по использованию ядерного оружия. Удар будет нанесен не по всем объектам, где находится ядерное оружие, а по этим 12 местам, которые каким-то образом включены в механизм принятия решений и передачи этих решений для конкретного использования.

Не исключено, что на территории Беларуси такого центра просто нет. Да, там находятся какие-то установки, судя по всему — уже и ракеты с ядерными боеголовками. Но если опираться на аналитику Лузина, необходимости удара по всем объектам с ядерным оружием нет.

Он, кстати, работал еще с таким сценарием, что Запад, если такая ситуация возникнет, просто возьмет под контроль центры принятия решений. Но это я уже сделал такой вывод на основе аналитики Лузина, что не будет предупреждающего удара, а эти центры будут обезврежены.

Но предупреждающие удары также нельзя полностью исключить. Конечно, это чудовищный вариант. Если Путин на это отважится, то подтвердятся слова тех, кто говорил, что Путин — не просто самый опасный политик, а человек во всей истории человечества. Решение использовать ядерное оружие в противостоянии с Западом может привести просто к концу жизни на Земле.

— Является ли Беларусь слабым звеном этого плана? Ведь мы знаем, что антивоенные настроения довольно высоки даже среди белорусской армии?

— Если Путин рассчитывает только на конвенциональную войну — да. С геополитической точки зрения очень важно, что он рассматривает Беларусь как плацдарм для дальнейшего продвижения в Европу. В этом случае это, конечно, может сыграть свою роль.

Но если он будет настроен на использование ядерного оружия, тогда такое значение будет ниже. Но если на самом деле в белорусском военном истеблишменте люди настроены против войны, это является положительным фактором для общей ситуации, который может Путину осложнить реализацию своих планов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров