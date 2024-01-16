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В Гродно политзаключенного судят по шести статьям Уголовного кодекса

  • 16.01.2024, 12:41
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В Гродно политзаключенного судят по шести статьям Уголовного кодекса

В чем его обвиняют.

В Гродненском областном суде по шести статьям Уголовного кодекса судят 46-летнего политзаключенного Кирилла Крошкина, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело рассматривает судья Юрий Казакевич. Политзаключенного обвиняют по:

• ч. 1 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

• ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них);

• ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти);

• ч. 2 ст. 361−2 УК (Финансирование экстремистской деятельности);

• ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко);

• ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Известно, что мужчину задержали 1 мая 2023 года. Изначально ему ставили в вину только ст. 130 УК. В декабре 2023 года КГБ внес Крошкина в «список террористов».

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