Премьер Эстонии озвучила сроки начала войны России с НАТО 3 16.01.2024, 15:40

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Кая Каллас

Кая Каллас сослалась на данные эстонской разведки.

У стран НАТО есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и нашу позицию в отношении Украины», — сказала Каллас в интервью The Times.

Она сослалась на отчет Службы внешней разведки Эстонии, в котором утверждается, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении. «С точки зрения стран Балтии, у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе», — сказала Каллас.

В связи с этим она призвала НАТО принять стратегию «сдерживания» России в стиле «холодной войны». Среди возможных проблем, с которым в этом отношении может столкнуться Североатлантический альянс, премьер Эстонии назвала нехватку вооружений и сложность быстрого развертывания большого количества войск на линии фронта.

Также Каллас потребовала от западных стран удвоить военную помощь Украине, чтобы нанести решающий удар России, который отбросит ее территориальные амбиции назад. «Народ Эстонии поддерживает Украину до победы. Это очень важно для всех нас», — подчеркнула Каллас.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял об угрозе со стороны России. По его словам, у стран ЕС «есть от пяти до восьми лет», чтобы увеличить производство вооружений. Он также призывал «серьезно» относиться к угрозам Москвы в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы. «Это не просто бряцание оружием», — подчеркивал Писториус.

В свою очередь Германское общество внешней политики (DGAP) в ноябре предупредило, что у стран НАТО есть 6–10 лет, чтобы подготовиться к потенциальной войне с Россией. Именно столько времени понадобится России для восстановления своего военного потенциала после окончания интенсивных боевых действий в Украине, утверждали эксперты.

Также в минобороны Германии начали готовиться к сценарию, в котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО летом 2025 года, писал Bild со ссылкой на секретный документ.

Согласно расчетам бундесвера, Россия может начать очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тыс. человек. После этого она стянет войска к Сувалкскому коридору, который связывает страны Балтии с остальными членами НАТО. К концу 2024 года в этом регионе Москва может пойти на военную провокацию, а к лету 2025-го сложатся условия для военного столкновения России и стран Североатлантического альянса, считают в минобороны Германии.

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