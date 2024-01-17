Момент взрыва на полиэфирном заводе под Ростовом показали на видео 14 17.01.2024, 13:53

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По предприятию ударила российская ПВО?

В городе Шахты Ростовской области РФ 17 января произошел мощный взрыв на местном химическом заводе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Персонал завода снял момент взрыва на камеры мобильных телефонов, после чего они появились в Сети.

В результате взрыва на заводе возник пожар, который до сих пор не потушен.

В социальных сетях также появились видеозаписи, на которых видно, как над заводом поднимается огромный столб черного дыма, уходящий вверх на сотни метров. На кадрах также видны дымные следы от ракет.

Пользователи социальных сетей отмечают, что российская ПВО могла неудачно приземлить беспилотник, подорвав местный завод.

Официальных сообщений от российских властей о причинах взрыва пока не поступало. О раненых и погибших также пока не сообщается.

Сначала местные власти сообщали, что пострадали два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы. Впоследствии телеграм-канал «База» сообщил о 9 пострадавших.

По данным источников, 3 человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны.

В результате происшествия пострадали 9 человек, погибших нет, проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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