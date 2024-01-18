Поведение Лаврова вызывает вопросы
- Анатолий Несмиян
- 18.01.2024, 17:12
Собрался мерять череп Шамана?
«СВО» способствовала очищению России от людей, которые не ощущали свою причастность к русской истории и культуре, заявил Сергей Лавров.
Странное заявление, будем откровенны. Не совсем понятно, что именно понимает Лавров под русской историей, которую переписывали бессчетное число раз, а уж интерпретировали - так еще чаще. Какую именно ее версию и после какого обновления?
С культурой тоже возникают вопросы. Если под культурой Лавров понимает шовинистические на грани нацизма выступления нынешнего кумира Шамана - то неудивительно, что ощущать причастность к этому получается далеко не у всех. Ходить со рвотой во рту - удовольствие явно ниже среднего.
Само понятие «очищения» вызывает вопросы. Оно подразумевает, что кто-то (в данном случае Лавров) взял на себя смелость сегрегировать народ России и поделил его на «чистых» и «нечистых».
Идейные коллеги Лаврова в тридцатые годы даже изобрели специальный инструмент для такого деления - краниометр. И активно измеряли носы и черепа делимых. Что и чем измеряет в данном случае Лавров, хотелось бы понять?
Анатолий Несмиян, Telegram