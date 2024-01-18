В Беларуси могут оштрафовать за долгий прогрев двигателя авто 18.01.2024, 20:37

Сколько минут разрешается прогревать двигатель.

В Беларуси штраф предусмотрен за долгий прогрев двигателя автомобиля.

Сообщается, что, согласно правилам дорожного движения, в пункте 140 прописано, что остановка на время более пяти минут, а также стояка транспортного средства, в тех местах, которые специально отведены для отдыха, должна осуществляться при неработающем двигателе. В том случае, если машина на стоянке, то двигатель не должен работать вообще. Если же машина останавливается, что он должен работать не более пяти минут.

Отмечается, что, если двигатель будет работать больше, чем пять минут, то наступает административная ответственность по статье 18.18 – нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения. Согласно указанной статье, предусматривается штраф в размере одной базовой величины, или 40 рублей (по состоянию на 18 января 2024 года).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».