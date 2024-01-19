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ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена «Исламского джихада» в секторе Газа

  • 19.01.2024, 17:37
ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена «Исламского джихада» в секторе Газа

Он отвечал за видеосъемку израильских заложников.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена «Исламского джихада» в секторе Газа. Ваэль Абу Фануна занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в частности, был заместителем начальника пропагандистского подразделения «Исламского джихада».

Помимо прочего, Абу Фануна также отвечал за видеосъемку израильских заложников в секторе Газа.

По данным израильской армии, он был убит в результате точного авиаудара по дому.

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