закрыть
22 января 2024, понедельник, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный конкурент Трампа заявил о выходе из президентской гонки в США

7
  • 22.01.2024, 9:26
  • 4,810
Главный конкурент Трампа заявил о выходе из президентской гонки в США

И выразил поддержку экс-главе Белого дома

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил, что прекращает участие в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в воскресенье, 21 января.

Об этом он заявил в видео, опубликовав его в X.

Губернатор Флориды выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, заявив, что он «превосходит нынешнего президента» Джо Байдена.

«Это очевидно. Я пообещал поддержать кандидата от республиканцев, и я сдержу это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет», — заявил ДеСантис.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко