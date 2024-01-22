Главный конкурент Трампа заявил о выходе из президентской гонки в США 7 22.01.2024, 9:26

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И выразил поддержку экс-главе Белого дома

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил, что прекращает участие в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в воскресенье, 21 января.

Об этом он заявил в видео, опубликовав его в X.

Губернатор Флориды выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, заявив, что он «превосходит нынешнего президента» Джо Байдена.

«Это очевидно. Я пообещал поддержать кандидата от республиканцев, и я сдержу это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет», — заявил ДеСантис.