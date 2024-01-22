закрыть
22 января 2024, понедельник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Инженера из Бреста осудили на 2,5 года колонии за видео военной техники

2
  • 22.01.2024, 14:15
  • 1,292
Инженера из Бреста осудили на 2,5 года колонии за видео военной техники

У мужчины трое детей.

Брестский областной суд вынес обвинительный приговор инженеру-электрику Александру Бойко. Его признали виновным по ч. 1 ст. 361-4 УК (содействие «экстремистской» деятельности) за отправку в один из телеграм-чатов видео с военной техникой.

Приговор 18 января вынес Дмитрий Карасинский, государственное обвинение поддерживал Геннадий Бурый. У Александра трое детей.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», мужчину задержали 24 октября прошлого года. Кому именно Бойко отправил видео, не сообщается.

Надо отметить, что белорусские власти признали «экстремистскими» многие независимые СМИ и интернет-ресурсы. «Экстремизм» и другие тяжкие обвинения регулярно используются силовиками для борьбы с оппонентами Лукашенко и инакомыслием в целом.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко