Инженера из Бреста осудили на 2,5 года колонии за видео военной техники 2 22.01.2024, 14:15

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У мужчины трое детей.

Брестский областной суд вынес обвинительный приговор инженеру-электрику Александру Бойко. Его признали виновным по ч. 1 ст. 361-4 УК (содействие «экстремистской» деятельности) за отправку в один из телеграм-чатов видео с военной техникой.

Приговор 18 января вынес Дмитрий Карасинский, государственное обвинение поддерживал Геннадий Бурый. У Александра трое детей.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», мужчину задержали 24 октября прошлого года. Кому именно Бойко отправил видео, не сообщается.

Надо отметить, что белорусские власти признали «экстремистскими» многие независимые СМИ и интернет-ресурсы. «Экстремизм» и другие тяжкие обвинения регулярно используются силовиками для борьбы с оппонентами Лукашенко и инакомыслием в целом.