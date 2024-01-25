Российских заключенных начали отправлять на фронт без помилования Путина 4 25.01.2024, 16:21

3,654

И до конца войны в Украине.

Российских заключенных перестали отправлять на войну в Украину на полгода и с гарантией помилования от президента РФ Владимира Путина. Теперь им предоставляют «условное освобождение», а служить отправляют до конца так называемой специальной военной операции, рассказали BBC бойцы и члены их семей.

Массовая вербовка россиян в тюрьмах началась летом 2022 года. Сначала ей занимался глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а затем к делу подключилось Минобороны. С февраля 2023-го отправкой на фронт из колоний занимаются исключительно военные.

До августа этого года условия не менялись: зэкам предлагалось помилование президента за шесть месяцев на передовой в качестве штурмовика и отправка домой. По такой схеме на фронт отправились почти 50 тыс. россиян, говорил Пригожин и подтверждали расчеты журналистов. В итоге десятки осужденных за тяжкие насильственные преступления вернулись в места своего прежнего проживания.

Основную часть зэков объединяли в спецроты с общим названием «Шторм Z» и кидали на самые горячие участки фронта. Сами бойцы нередко называли себя «пушечным мясом». Как отмечают родственники заключенных, набор в «Шторм Z» фактически прекратился с августа 2023-го, а с сентября зэков на новых условиях стали записывать в подразделения «Шторм V».

Теперь заключенных забирают на фронт в качестве добровольцев после подписания контракта. Он заключается на шесть месяцев, но вернуться домой «контрактник» не сможет, поскольку контракт будет продлен автоматически, говорит жена одного из заключенных, отправившегося воевать в Украину. По ее словам, военные объясняют это указом президента РФ Владимир Путина, который запрещает расторгать контракты во время мобилизации.

В итоге с осени заключенные в статусе «условно освобожденных» воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники или мобилизованные, которым не позволяют вернуться домой до конца войны.

С юридической точки зрения процедуру, по которой заключенных теперь выпускают из тюрем, называть «условно-досрочным освобождением» нельзя, так как вопросы об УДО решаются в судах, отмечает BBC. Поэтому в отношении заключенных, пожелавших отправиться на фронт, применяется норма об «условном освобождении». Она появилась в законодательстве в июне 2023 года и позволяет освобождать из мест лишения свободы и СИЗО россиян, заключивших контракт с Минобороны. Исключение составляют только те, кто сидит по «экстремистским» и «террористическим» статьям.

Подразделения «Шторм V», как и ранее «Шторм Z», размещены на наиболее трудных участках фронта. Перед отправкой на передовую вчерашних заключенных готовят на полигоне не более 10 дней. Известны случаи, когда осужденные оказывались на передовой после 3–5 дней подготовки.

«Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну», — написал в одном из чатов боец «Шторма V», воюющий с октября.