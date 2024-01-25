В день приезда Путина студентам в Калининграде запретили болеть, стирать одежду и заказывать еду 6 25.01.2024, 19:59

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Студентам запретили покидать общежития до окончания визита президента.

Визит Владимира Путина в Калининград оказался сопряжен с бытовыми неудобствами для студентов Балтийского федерального университета. По информации телеграм-канала «Сирена», на территории общежитий ввели жесткий режим контроля.

Студентам запретили покидать общежития до окончания визита президента. Для поддержания этого режима все входы, кроме одного, были закрыты, а оставшийся проход обнесли забором. Силовые структуры находятся на дежурстве, выход из здания возможен только в сторону леса.

Меры безопасности не ограничиваются лишь перемещением студентов. В общежитии № 3 от студентов потребовали не запирать двери комнат на ключ, чтобы обеспечить доступ в случае необходимости.

Кроме того, комендант общежития сообщила о ряде ограничений:

Возможность вызова скорой помощи на территорию общежития 25 января отменена.

Нельзя заказывать доставку еды.

Работа стиральных машин временно приостановлена.

Доступ гостей на 24 и 25 января запрещен.

Администрация общежития заверила студентов, что все ограничения временны и после отъезда президента «жизнь вернется к обычному ритму».

Сам Путин также столкнулся с ограничениями во время поездки. Его самолету пришлось лететь окружным путем через Балтийское море, чтобы не запрашивать воздушный коридор над Литвой. В ходе встречи со студентами он призвал их рано заводить семьи и рожать не менее трех детей.

«Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке, а для того чтобы обеспечить рост народонаселения, нужно минимум три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», — заявил глава государства.