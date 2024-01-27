Инженеры собрали робота-динозавра, чтобы изучить эволюцию крыльев 27.01.2024, 20:31

Видеофакт.

Древняя форма перьев или протокрылья впервые появилась у динозавров в юрский период. Размер этого оперения еще не позволял животным летать. Поэтому биологи на протяжении десятилетий пытаются понять, как динозавры использовали эти предшественники крыльев. Робот, собранный корейскими инженерами и имитирующий первых «пернатых», помогает найти ответ на этот вопрос, пишет «Хайтек».

Инженеры сконструировали «Робоптерикса», который по морфологии напоминает каудиптерикса — пернатого динозавра. Ученые запрограммировали робота, оснащенного девятью моторами, на имитацию движений передних конечностей и хвоста птиц, добывающих корм на Земле. Ученые наблюдали, как дикие кузнечики, принадлежащие к древнему отряду прямокрылых, которые должны были жить одновременно с динозаврами, реагируют на движения робота.

Результаты показали, что кузнечики чаще начинали убегать, когда на передних конечностях присутствовали протокрылья. Особенно животных пугали белые пятна на оперении. Более того, кузнечики чаще убегали при наличии рулевых перьев, особенно когда их площадь была большой.

Ученые показывали кузнечикам анимацию динозавров с протокрыльями и без них и нанализировали активность нейронов. Анализ показал, что реакции нейронов насекомых возрастает при демонстрации пернатых древних хищников.

Исследователи полагают, что динозавры использовали оперение, чтобы спугнуть добычу, сделать ее заметной и начать преследование. При этом для больше маневренности постепенно перья и хвосты становились все больше и со временем позволили взлетать.