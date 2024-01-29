Нападение на церковь в Стамбуле: задержали 47 человек 10 29.01.2024, 12:09

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В том числе одного россиянина.

Турецкие власти задержали 47 человек по подозрению в нападении на церковь в стамбульском районе Сарийер, где во время службы в воскресенье погиб один человек, сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил о том, что полиция провела рейды в более чем 30 местах по всему Стамбулу и задержала 47 человек, среди которых есть два иностранца, в частности гражданин РФ.

«Оба подозреваемых являются иностранными гражданами. Один из них – из Таджикистана, другой – россиянин, и мы считаем, что они связаны с (террористической группировкой) «Исламское государство», – сказал он, добавив, что подозреваемых допросят.

Ранее «Исламское государство» (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за нападение на церковь в своем заявлении в Telegram, заявив, что это был ответ на призыв лидеров группировки нападать на евреев и христиан.

На видеозаписях с камер наблюдения изнутри церкви видно, как вооруженные люди в масках вошли в здание и выстрелили в мужчину, который шел перед ними, после чего ушли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил священнику церкви, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку, сообщил его офис, опубликовав видеозапись разговора.