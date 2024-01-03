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ВСУ пошли вперед на юге: выбили оккупантов и захватили новые позиции

  • 3.01.2024, 9:34
  • 3,056
ВСУ пошли вперед на юге: выбили оккупантов и захватили новые позиции

Украинская армия продвинулись в районе Вербового.

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Авдеевское направление

Как говорится в сообщении в Facebook, в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки ВСУ улучшили тактическое положение.

Запорожское направление

Также сообщается, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалеку Работино Запорожской области. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

Купянское направление

Вместе с тем, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинской армии.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

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