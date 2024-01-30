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Министр финансов РФ заявил о единой валюте с Беларусью

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  • 30.01.2024, 11:57
  • 4,560
Министр финансов РФ заявил о единой валюте с Беларусью
Антон Силуанов

Силуанов подчеркнул, что «такая опция есть».

Для России «будет выгодно, если в «союзном государстве» появится единая валюта», заявил в видеокомментарии российским пропагандистам министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «Позірк».

Чиновник подчеркнул, что «в договоре 1999 года такая опция есть». Вместе с тем, по его словам, до этого решения «нужно еще дойти с точки зрения интеграции <…> экономик» России и Беларуси.

«Как цель она обозначена, но это высшая степень интеграции», — подчеркнул он.

На пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень интеграции в «союзном государстве» «до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо». «Я уже сейчас не говорю про единую валюту. Бог с ней, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — сказал он.

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