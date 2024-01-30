Лукашисты пришли к 200 белорусам во время последнего рейда 6 30.01.2024, 14:01

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Они подверглись преследованиям.

Более 200 человек подверглись преследованиям в ходе массовой облавы силовиков на родственников политзаключенных, сообщает правозащитный центр «Весна».

После обысков людей забирали на допросы, а затем отпускали под подписку о неразглашении. Однако не все из них были освобождены — в отношении некоторых возбудили уголовные дела по ст. 361−1 (Участие в экстремистском формировании) и ст. 361−4 (Содействие экстремистской деятельности). Некоторых осудили по административным статьям.

Напомним, массовый рейд по бывшим политическим заключенным и родственникам нынешних начался 23 января. Людей допрашивали и задерживали.

Силовиков интересовали те, кто получил продуктовую помощь от инициативы INeedHelpBY. Сведения о получателях такой помощи они взяли из сервиса «Е-доставка», который принадлежит «Евроопту». Однако задерживали не только тех, кому помог INeedHelpBY.