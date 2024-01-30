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Экспорт российской нефти рухнул: Украине помог внезапный фактор

  • 30.01.2024, 15:44
  • 4,226
Экспорт российской нефти рухнул: Украине помог внезапный фактор

Морские поставки из РФ сократились еще сильнее.

В России продолжают падать объемы морского экспорта нефти, снижая поступление финансов в федеральный бюджет.

На прошлой неделе морские поставки российской нефти сократились еще сильнее. Причиной стал сильный ветер и низкие температуры, которые на целых пять дней остановили поставки из ключевого для России тихоокеанского нефтеналивного терминала в Козьмино.

Таким образом, мощный удар беспилотников по Ленинградской области усугубил внезапный шторм на восточном побережье России: две точки экспорта российской нефти оказались заблокированы.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Именно через этот порт осуществляется снабжение китайских покупателей.

По данным источников Bloomberg, за четыре недели по 28 января из российских портов отгружалось около 3,09 млн баррелей нефти в день.

Это примерно на 250 000 баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 21 января.

Экспорт пострадал из-за шторма, закрывшего порт Козьмино, и четырехдневных ремонтных работ в балтийском порту Усть-Луга, где погрузка была прервана ранее из-за удара украинского беспилотника по близлежащему перерабатывающему заводу.

Ранее сообщалось, что российские морские перевозки нефти достигли двухмесячного минимума.

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