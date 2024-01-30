Александр Коваленко: Российская пропаганда замолчала об упавшем Ил-76 1 30.01.2024, 16:11

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Александр Коваленко

История пропала из информационного пространства.

Что можно сказать о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области спустя пять дней? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Точно можно сказать, что военно-транспортный самолет Ил-76 — упал. Все члены экипажа, а это шесть человек, погибли. Очевидно, что он был сбит средством ПВО.

Это было ясно с первого же дня, когда появились первые фотографии с поля, где он «успешно приземлился». По фюзеляжу фиксировалось большое количество осколочных отверстий, которые остаются именно от использования зенитной управляемой ракеты.

Там, конечно же, Министерство обороны РФ распространяло некую манипуляцию, мол, на самолете перевозились украинские военнопленные, но каким-то очень странным образом, за практически неделю с момента катастрофы, так и не были продемонстрированы десятки останков. Они даже не удосужились показать десятки неких черных мешков, в которых якобы размещались останки, собранные на поле. Да и на самом поле, подчеркну, не были заметны десятки тел и останков, о которых заявляло Минобороны РФ.

Это все очередная ложь со стороны России для того, чтобы интегрировать в украинское медиапространство ИПСО (информационно-психологическую специальную операцию — прим.), дискредитировать действия Вооруженных сил Украины и минимизировать привлечение внимания к тому факту, что за довольно-таки короткий срок Россия теряет очередной большой самолет, да еще и в воздушном пространстве, которое находится непосредственно в самой же России.

— Как эта история живет в российской пропаганде?

— Одно время этой истории вообще перестали уделять внимание. Сначала она в день катастрофы выстрелила, а особенно информация о якобы погибших украинских военнопленных, а замет тематика военнопленных исчезла.

Просто рассказывают о том, что «ведутся следственные действия», но именно компонента, связанная с военнопленными, исчезла от слова совсем.

В какой-то степени они пытаются замять то, что их Минобороны в очередной раз выдало какую-то несусветную ересь, из которой затем стали лепить ИПСО.

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