В Литве не построят национальный стадион – инвестор проиграл $18 миллионов в казино 30.01.2024, 20:15

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Расследование проводит Европейская прокуратура.

Проигрыш в казино одним из руководителей инвестиционного фонда поставил под угрозу строительство Национального стадиона в Литве, а также нанес убытки пенсионным фондам нескольких стран Балтии.

Как пишет Reuters, компании, принадлежащие BaltCap, крупнейшему управляющему фондами прямых инвестиций в странах Балтии, подают в суд на бывшего сотрудника, незаконно присвоившего 16,7 миллионов евро (около 18 миллионов долларов).

Обвиняемый — бывший президент компании BaltCap Шарунас Степуконис (Šarūnas Stepukonis). Растраты были выявлены осенью прошлого года в ходе регулярной проверки. В ноябре компания разорвала контракт с Степуконисом. Позже литовская прокуратура сообщила, что началось уголовное расследование по факту незаконного присвоения активов. Расследование проводит Европейская прокуратура (EPPO).

В обвинении говорится о том, что Степуконис незаконным путем завладел деньгами со счетов трех компаний, руководителем которых он являлся, и разместил эти средства на счетах литовских и эстонских операторов казино.

Фонд BaltCap зарегистрирован в Эстонии в 2017 году. В него инвестировали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Последний является кредитным подразделением ЕС, это объясняет, почему делом занимается Европейская прокуратура, а не прокуратура конкретной страны.

Фонд BaltCap инвестировал в разнообразные проекты в Литве, Латвии. Действия Степукониса привели к тому, что эстонский пенсионный фонд Swedbank вынужден был списать пятую часть своих инвестиций — 2 миллиона евро. Сообщается, что потери понесли и литовские пенсионные фонды.

Одна из компаний, входящая в BaltCap, является концессионером строительства Национального стадиона Литвы в Вильнюсе.

Строительство стадиона — один из литовских долгостроев. Его история началась еще в советское время. Как пишет lrt.lt, в первый раз работы начались в 1987 года, но были прекращены через шесть лет. В 2008 году в проект инвестировали 33 миллиона евро. Но и на этот раз работы были прекращены.

Незавершенное здание стадиона было снесено в 2022 году. В мае 2023 года началось строительство по новому проекту. В декабре стало известно, что работы на стадионе приостановлены. Компания ведет переговоры с властями города об индексации цен и параллельно пытается вернуть деньги, которые проиграл Степуконис.

Как пишет Reuters, представители компаний, принадлежащих BaltCap, подали в суд на два казино с требованием компенсировать убытки. Они считают, что предусмотренные законом системы защиты и предупреждения против отмывания денег и патологической склонности к азартным играм в этих казино не работают.