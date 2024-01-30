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Стала известна причина массового сбоя в рунете

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  • 30.01.2024, 20:35
  • 10,052
Стала известна причина массового сбоя в рунете

В РФ не открываются сайты, мобильные и банковские приложения.

Координационный центр доменов.RU и.РФ сообщил о «технической проблеме», связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сказал РБК глава этого центра Андрей Воробьев.

В центральном регионе России наблюдаются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открываются многие сайты и приложения в зоне.ru. Причина — в сбое с DNSSEC. В итоге чтобы решить проблему, операторы начали отключать проверку DNSSEC.

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