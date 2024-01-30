Китай заменил «Газпрому» всего 11% потерянных европейских поставок 30.01.2024, 23:26

Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мечтает продавать в Китай столько же газа, сколько до войны направлял в Европу, но пока увеличение этих поставок может компенсировать всего 11% потерянного рынка.

«В прошлом году объем поставок газа из России в КНР по газопроводу «Сила Сибири» увеличился до 23 млрд куб м, или в 1,5 раза, при этом рост поставок в КНР на 7 млрд куб м лишь частично компенсировал их уменьшение из России по трубопроводам в Европу на 38 млрд куб м, до 30 млрд куб м в 2023 г.», – отмечает Центробанк РФ, ссылаясь на данные «Газпрома» и Bruegel.

Сравнение с 2022 годом не очень показательно, ведь тогда примерно полгода поставки трубопроводного газа в Европу резко снизились – сначала из-за развязанной Россией «газовой войны», а затем из-за подрыва «Северного потока», проходившего по дну Балтийского моря. Корректнее сравнивать экспорт с довоенным 2021 годом.

Тогда «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб м газа. Из них примерно 10 млрд – в Китай, а основной объем направлялся в Европу – 145 млрд куб м. Результатом саморазрушительной газовой войны стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб м, их которых Китай заместил всего 13 млрд. Впрочем, эти поставки и так бы выросли вместе с плановым увеличением мощности «Силы Сибири».

Но Миллер не унывает. «Объем трубопроводных поставок газа в Китай в самое ближайшее время может выйти на уровень, который у нас был на экспорт в Западную Европу», – уверял он осенью. Выручит Китай, надеется глава «Газпрома». В этом году по «Силе Сибири» планируется прокачать 30 млрд куб м газа, но главная надежда концерна – на строительство «Силы Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб м в год. Оно, правда, не только еще не началось, но и непонятно, начнется ли. Контракт пока не подписан, и даже если это произойдет, строительство займет несколько лет и неясно, как поставки по нему смогут начаться «в самое ближайшее время».

Поставки в Европу, вероятно, продолжат сокращаться. В этом году истечет действие контракта на транзит российского газа через Украину, и вряд ли он будет продлен. ЕС уже призвал Австрию и другие страны, которые продолжают закупать значительную часть газа у «Газпрома» искать замену российскому газу.

Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально, говорил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Даже с учетом существующих и планируемых контрактов с Китаем, мы потери почти 100 млрд кубометров компенсировать не сможем».