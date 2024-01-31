Госдума РФ одобрила конфискацию имущества россиян 3 31.01.2024, 13:07

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За преступления «против нацбезопасности».

Государственная Дума России единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает конфискацию имущества по ряду статей УК, предусматривающих ответственность за деятельность, направленную против страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Также законом предусмотрено лишение почетных званий, осужденных по данным статьям.

Первое чтение законопроект прошел 24 января. Его внес в Думу председатель нижней палаты Вячеслав Володин и большая группа депутатов.

В проекте закона предлагалось добавить конфискацию к санкциям по следующим статьям:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).

призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).