Госдума РФ одобрила конфискацию имущества россиян

Госдума РФ одобрила конфискацию имущества россиян3
- 31.01.2024, 13:07
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За преступления «против нацбезопасности».
Государственная Дума России единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает конфискацию имущества по ряду статей УК, предусматривающих ответственность за деятельность, направленную против страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
Также законом предусмотрено лишение почетных званий, осужденных по данным статьям.
Первое чтение законопроект прошел 24 января. Его внес в Думу председатель нижней палаты Вячеслав Володин и большая группа депутатов.
В проекте закона предлагалось добавить конфискацию к санкциям по следующим статьям:
распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);
публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);
публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).
призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК);
оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);
реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).