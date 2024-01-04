Литва лишила вида на жительство директора санатория «Беларусь» 1 4.01.2024, 23:22

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Илью Епифанова признали угрозой национальной безопасности.

Власти Литвы аннулировали вид на жительство директора санатория «Беларусь», находящегося в литовском Друскининкае, Илье Епифанову. Его признали угрозой национальной безопасности, сообщает 15min.lt.

Илья Епифанов перед Рождеством 25 декабря возвращался в Литву, но не смог въехать в страну, так как его лишили ВНЖ. В Департаменте миграции при литовском МВД заявили, что вид на жительство был аннулирован из-за того, что он может представлять угрозу национальной безопасности.

Счета санатория «Беларусь» в литовском городе Друскининкай были арестованы в декабре 2020 года из-за санкций, которые Евросоюз ввел против лукашенковского управления делами. Но летом счета санатория разблокировали, так как его передали в подчинение Республиканскому центру оздоровления и санаторно-курортного лечения населения. Санаторий снова смог принимать гостей, но только из числа граждан Евросоюза. Единственное исключение из Беларуси составляли белорусские дети-инвалиды и их родители.

В сентябре 2023 года санаторий проиграл суд по делу о возврате средств санатория «Беларусь», замороженных в связи с введением санкций.

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