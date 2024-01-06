Кремль объявил «охоту» на Z-военкоров 2 6.01.2024, 12:53

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Названо имя первой «цели».

Маховик репрессий в РФ, разделавшись с противниками путинского режима, уже начинает «косить» своих.

В России началась «охота» на пропагандистов-военкоров.

Такой информацией поделился влиятельный российский Telegram-канал Brief.

По его данным, рядом крупных Z-военкоров заинтересовались силовики. Названо имя одного из будущих жертв - пропагандист Алексей Живов.

«Источники заявляют, что началась охота на «военкоров»: в отношении ряда блогеров, которые любят так представляться, в настоящее время ведутся следственные действия», - пишет российский ресурс.

Он уточнил, что поводом для репрессий стало расхищение Z-военкорами средств с гуманитарных сборов.

«Обогащение за счет гуманитарки является постоянным и всем известным грешком «военкоров». В аферах замешаны достаточно известные имена, например, Живов», - сообщил канал.

Он уверяет, что активные действия в отношении пропагандистов начнутся уже после новогодних праздников.

Волна террора в отношении Z-военкоров призвана, вероятно, запугать пропагандистское сообщество и сделать его полностью контролированным.

Таким образом власти РФ смогут пресечь просачивание в народ крох правды о тяжелом положении ВС РФ на фронте.

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