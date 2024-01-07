Судьба Собчак, Киркорова, Лолиты и других «голышей» остается неясной 10 Алексей Лушников

7.01.2024, 19:03

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Одним статья, другим ссылка, третьим безвестие.

Две новости о путинском гневе. Рэпер Vacio повторно задержан, ему снова вменяют мелкое хулиганство

Сейчас находится в отделении полиции. Источник Осторожно Media сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз — мелкое хулиганство. Вероятно, после этого уже будет реальный срок по любой новопутинской статье.

Собчак сообщила - Анастасия Ивлеева покинула Россию.

Как пишет Андрей Никулин: «Похоже, за последний месяц - это было ее первое умное решение. По крайней мере останется целой, здоровой и на свободе.»

Судьба самой Собчак, Киркорова, Лолиты, Билана и других «голышей» остается неясной. Но очевидно, путинский гнев выборочен. Одним статья, другим ссылка, третьим безвестие, а четвертым - блондинка в шоколаде.

Алексей Лушников, Telegram

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