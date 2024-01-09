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Под Москвой замерз важный объект, отвечающий за ядерные удары РФ

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  • 9.01.2024, 8:29
  • 5,262
Под Москвой замерз важный объект, отвечающий за ядерные удары РФ

Командный пункт остался без отопления.

Уже почти неделю жители подмосковных поселков и городов живут без отопления в мороз до -28 градусов.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским силовикам, сообщает, что в Солнечногорске половина города осталась без отопления, мерзнут семьи военных спецназовцев на Выстреле, Тимоново и база Солнечногорск-7. Последний – это военный городок, который обслуживает командный пункт, так называемый «Квадрат».

Именно здесь круглосуточно дежурит расчет Системы предупреждения о ракетном нападении, «сюда стекается вся информация с наземного и комического эшелонов СПРН, и именно здесь исполняют решение об ответном ядерном ударе».

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