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«Судя по косвенным уликам, Лукашенко серьезно болен»

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  • 9.01.2024, 9:04
«Судя по косвенным уликам, Лукашенко серьезно болен»
фото: getty images

Диктатор все чаще говорит об уходе.

Судя по косвенным уликам, Александр Лукашенко серьезно болен, пишет Telegram-канал «Записки на заборе». В том числе, в конце декабря он пропустил большую часть неформального саммита в Санкт-Петербурге, а во время новогоднего поздравления его рука была как будто посиневшей. Похожие проблемы были у него, например, в мае прошлого года.

Политику 69 лет, уже не мальчик. Человек, которого многие белорусы считают тараканом, все чаще говорит о передаче страны следующему поколению.

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