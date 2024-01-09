«Судя по косвенным уликам, Лукашенко серьезно болен»1
- 9.01.2024, 9:04
Диктатор все чаще говорит об уходе.
Судя по косвенным уликам, Александр Лукашенко серьезно болен, пишет Telegram-канал «Записки на заборе». В том числе, в конце декабря он пропустил большую часть неформального саммита в Санкт-Петербурге, а во время новогоднего поздравления его рука была как будто посиневшей. Похожие проблемы были у него, например, в мае прошлого года.
Политику 69 лет, уже не мальчик. Человек, которого многие белорусы считают тараканом, все чаще говорит о передаче страны следующему поколению.