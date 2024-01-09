СМИ рассказали о важном решении США по помощи Украине 1 9.01.2024, 9:11

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ВСУ получат доступ к передовым американским военным технологиям.

Чиновники Белого дома поручили компаниям военно-промышленного комплекса США предоставить Украине доступ к передовым военным технологиям, рассказали reuters осведомленные источники.

Вопрос обсуждался на встрече главы Совета национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана с представителями десяти компаний, занимающихся оборонными технологиями, в том числе Palantir Technologies Inc и Anduril Industries Inc. (в числе прочего специализируются на оборонных компьютерных системах), а также Fortem и Skydio (занимаются производством беспилотников и борьбой с дронами).

«Речь шла о ряде систем, включая беспилотные авиационные системы, <...> а также о решении проблемы разминирования», — пояснил один из собеседников Reuters.

Салливан попросил руководителей оборонных компаний сделать акцент на помощи Украине в решении «ключевых технологических проблем», которые «сдерживают ее прогресс и динамику на поле боя», отметил источник.

По его словам, встреча дала возможность администрации президента Джо Байдена узнать об инновационных технологиях более глубокого сектора американской оборонной промышленности, которые можно предоставить Киеву. При этом собеседник в Белом доме подчеркнул, что без одобрения Конгрессом нового пакета помощи на $61,4 млрд. любые усилия по поддержке Украины со стороны США будут ограничены. Однако некоторые компании, присутствовавшие на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.

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