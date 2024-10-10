Ситуация для Лукашенко складывается крайне непростая 9 10.10.2024, 14:24

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Больной диктатор взял паузу.

Вернувшийся после трехдневного пребывания в России с новым «ошейником» от Владимира Путина престарелый белорусский диктатор направился не в свою любимую резиденцию в Острошицком Городке под Минском, а решил посетить «место силы» - свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района, пишет Юрий Гнидин для UDF.

Это косвенно еще раз подтверждает слухи о плохом состоянии здоровья Александра Лукашенко, который в Москве сперва очень тяжело дышал, давая интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, а затем «засветился в кадре», когда в отличие от остальных лидеров СНГ не смог самостоятельно подняться на второй этаж в зал заседания и воспользовался лифтом.

И вот теперь – вместо того, чтобы вернуться в Минск, шкловский диктатор неожиданно отправился в свое «место силы».

Последний раз в Александрии Лукашенко был в июле 2024 года. Он приехал туда после того, как в СМИ появилась информация о том, что ему стало плохо на саммите ШОС в Астане. Некоторые источники сообщали, что Лукашенко даже потерял сознание на глазах у лидеров других стран.

Видимо, переговоры с Владимиром Путиным для белорусского диктатора оказались непростыми. Официальных комментариев, о чем договорились стороны пока нет. Но если Лукашенко решил по дороге в Минск снова посетить это загадочное «место силы», политическая ситуация для него складывается крайне непростая. Вот и приходится брать паузу для принятия какого-то важного решения, о котором нам предстоит узнать в ближайшие дни.

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