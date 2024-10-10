Командир «Ахмата» пугает Лукашенко переносом войны в Беларусь 10.10.2024, 19:56

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Апти Алаудинов

И подключением к войне всего блока НАТО.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов пугает Лукашенко переносом войны в Беларусь.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО», - отметил Алаудинов.

Он считает, что Украина похожа на Израиль, который в свою очередь пытается втянуть в войну Иран.

«Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: «Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!» - подчеркнул Алаудинов.

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