Командир «Ахмата» пугает Лукашенко переносом войны в Беларусь
- 10.10.2024, 19:56
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И подключением к войне всего блока НАТО.
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов пугает Лукашенко переносом войны в Беларусь.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО», - отметил Алаудинов.
Он считает, что Украина похожа на Израиль, который в свою очередь пытается втянуть в войну Иран.
«Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: «Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!» - подчеркнул Алаудинов.