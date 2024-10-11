Пламя высотой в сотни метров: крупнейшая нефтебаза РФ в Крыму горит пятый день подряд 6 11.10.2024, 7:40

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Росполиция сбежала.

Атакованная украинской армией нефтебаза россиян в оккупированной Феодосии горит уже пятый день, передает «Диалог.UA».

В четверг, 10 октября, там взорвалась еще одна цистерна. Соответствующие видеоролики активно распространяются в соцсетях.

В частности, на одном из видео показан момент взрыва очередной цистерны. На кадрах видно, как огромные языки пламени поднимаются к небу. Зарево после взрыва видно во всех района города.

Паблик «Крымский ветер» приводит мнение специалистов, которые отмечают, что потушить такой пожар невозможно, пока само не догорит. Кроме того, сообщается, что после взрыва российская полиция спешно покинула зону, из которой ранее проводилась эвакуация жителей Феодосии.

Оккупационные власти Крыма тем временем заявляют о произошедшем выбросе горючих материалов на одном из терминалов.

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