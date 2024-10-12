Генштаб ВСУ: Поражен российский склад ГСМ в Луганской области 1 12.10.2024, 10:02

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На базе хранилась нефть, которую использовали оккупанты.

Сегодня ночью украинские Силы обороны Украины нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются.

«На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд российской армии», - сообщают в Генштабе.

Удар нанесен силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также в Генштабе сообщают, что ранее эта нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали, что в Ровеньках горит нефтебаза после атаки БПЛА. Впоследствии спутниковые снимки подтвердили пожар в районе нефтебазы в оккупированных Ровеньках.

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