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Генштаб ВСУ: Поражен российский склад ГСМ в Луганской области

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  • 12.10.2024, 10:02
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Генштаб ВСУ: Поражен российский склад ГСМ в Луганской области

На базе хранилась нефть, которую использовали оккупанты.

Сегодня ночью украинские Силы обороны Украины нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются.

«На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд российской армии», - сообщают в Генштабе.

Удар нанесен силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также в Генштабе сообщают, что ранее эта нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали, что в Ровеньках горит нефтебаза после атаки БПЛА. Впоследствии спутниковые снимки подтвердили пожар в районе нефтебазы в оккупированных Ровеньках.

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