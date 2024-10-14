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В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 для перелетов руководства Минобороны

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  • 14.10.2024, 9:05
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В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 для перелетов руководства Минобороны

Борт уничтожен на территории военного аэродрома «Оренбург-2».

В ночь на 13 октября в России сгорел военно-транспортный самолет Ту-134. Борт был уничтожен на территории военного аэродрома «Оренбург-2».

Такие самолеты россияне используют для перелетов руководящего состава Минобороны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, самолет принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку ВС РФ. Согласно открытым данным, этот полк занимается обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии РФ. Самолеты этого полка базируются на аэродроме в Оренбурге.

На опубликованном ГУР видео заметно, что пожар вспыхнул в носовой части военно-транспортного самолета. Затем пламя распространилось и охватило большую часть фюзеляжа.

Эксплуатацию самолетов Ту-134 в России продолжает только Министерство обороны. Еще по меньшей мере один Ту-134 используется министерством обороны Беларуси. Самолет рассчитан на 76-80 пассажиров для перелетов малой и средней протяженности.

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