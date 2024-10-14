ГУР организовал уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге 1 14.10.2024, 22:40

1,786

Фотофакт.

14 октября возле предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге РФ Главное управление разведки Министерства обороны Украины организовало уличные акции и призвало работников к борьбе против войны. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУР.

На фото и видео, которые опубликовали украинские разведчики, видно, как промоутеры раздают информационные листовки. В них, а также на транспарантах участников акции изображен QR-код, ведущий в главный бот разведки.

В ГУР отметили, что акции прошли возле крупнейших заводов и конструкторских бюро родного города Владимира Путина.

Таким образом, конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, которые проектируют, производят, ремонтируют оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.

Название акции «Жаворонок? Сова» выбрано неслучайно, ведь именно сова, держащая меч над картой России, является эмблемой военной разведки Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com