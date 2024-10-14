ГУР организовал уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге

ГУР организовал уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге1
- 14.10.2024, 22:40
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Фотофакт.
14 октября возле предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге РФ Главное управление разведки Министерства обороны Украины организовало уличные акции и призвало работников к борьбе против войны. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУР.
На фото и видео, которые опубликовали украинские разведчики, видно, как промоутеры раздают информационные листовки. В них, а также на транспарантах участников акции изображен QR-код, ведущий в главный бот разведки.
В ГУР отметили, что акции прошли возле крупнейших заводов и конструкторских бюро родного города Владимира Путина.
Таким образом, конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, которые проектируют, производят, ремонтируют оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.
Название акции «Жаворонок? Сова» выбрано неслучайно, ведь именно сова, держащая меч над картой России, является эмблемой военной разведки Украины.