закрыть
14 октября 2024, понедельник, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР организовал уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге

1
  • 14.10.2024, 22:40
  • 1,786
ГУР организовал уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге

Фотофакт.

14 октября возле предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге РФ Главное управление разведки Министерства обороны Украины организовало уличные акции и призвало работников к борьбе против войны. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУР.

На фото и видео, которые опубликовали украинские разведчики, видно, как промоутеры раздают информационные листовки. В них, а также на транспарантах участников акции изображен QR-код, ведущий в главный бот разведки.

В ГУР отметили, что акции прошли возле крупнейших заводов и конструкторских бюро родного города Владимира Путина.

Таким образом, конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, которые проектируют, производят, ремонтируют оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.

Название акции «Жаворонок? Сова» выбрано неслучайно, ведь именно сова, держащая меч над картой России, является эмблемой военной разведки Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина