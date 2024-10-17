МИД Израиля подтвердил ликвидацию главаря ХАМАС 17.10.2024, 21:04

1,558

Яхью Синвар

Он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября.

Бойцы ЦАХАЛ ликвидировали главаря политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхью Синвара, объявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

Он назвал операцию великим достижением для Израиля и «победой для всего свободного мира в борьбе с осью зла радикального ислама во главе с Ираном».

О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщила днем 17 октября. В ведомстве заявили, что в секторе Газа были ликвидированы три боевика, и объявили, что один из них может быть главой политбюро ХАМАС.

По данным Channel 12, израильские военные не знали, что Синвар находится в здании, по которому они запросили удар. Уже после атаки бойцы зашли внутрь и обнаружили труп мужчины, похожего на Синвара. Тело идентифицировали при помощи снимков зубов и ДНК-теста.

61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com