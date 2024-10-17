МИД Израиля подтвердил ликвидацию главаря ХАМАС
- 17.10.2024, 21:04
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Он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября.
Бойцы ЦАХАЛ ликвидировали главаря политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхью Синвара, объявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.
Он назвал операцию великим достижением для Израиля и «победой для всего свободного мира в борьбе с осью зла радикального ислама во главе с Ираном».
О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщила днем 17 октября. В ведомстве заявили, что в секторе Газа были ликвидированы три боевика, и объявили, что один из них может быть главой политбюро ХАМАС.
По данным Channel 12, израильские военные не знали, что Синвар находится в здании, по которому они запросили удар. Уже после атаки бойцы зашли внутрь и обнаружили труп мужчины, похожего на Синвара. Тело идентифицировали при помощи снимков зубов и ДНК-теста.
61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.