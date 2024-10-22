Каким будет iPhone 17 Pro: три нюанса, которые порадуют фанатов 22.10.2024, 12:57

Презентация состоится осенью следующего года.

Известный Apple-инсайдер Джефф Пу поделился новыми инсайдами о iPhone 17 Pro / Pro Max, презентация которых состоится осенью следующего года. Там сразу три апгрейда, которые порадуют фанатов.

Если сообщения верны, то в следующем поколении Apple впервые с 2022 года уменьшит «динамической островок» Dynamic Island – в результате этого, смартфоны также получат уменьшенную «металинзу» для системы Face ID.

Вторым главным преимуществом 17 Pro станет 12 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ, как у всей линейки iPhone 16. Дополнительный объем оперативной памяти, как ожидается, пригодятся для обработки более продвинутых опций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Еще ходят слухи, что блок камер iPhone 17 Pro / Pro Max получит 48-мегапиксельную телефото-камеру, а фронтальная впервые со временем iPhone 11 обновится с 12 до 24 мегапикселей. Это важное обновление, поскольку конкуренты на Android уже давно предлагают селфи-камеры разрешением 24, 48 или даже более 100 Мп.

А вот 2 нм-чипа ждать в 2025 году не стоит, Apple сумеет завершить работу над ним к релизу iPhone 18. Диагональ экранов тоже должна остаться прежней – 6,3 и 6,9 дюймов.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air. По слухам, Apple уберет из модельного ряда Plus-версию iPhone, заменив ее «ультратонким» айфоном. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.

У Apple на октябрь 2024 года запланирована еще одна презентация, на которой покажут обновленный MacBook Pro с M4. А весной 2025 года стоит ждать новый бюджетный iPhone SE.

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