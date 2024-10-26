Умер известный белорусский композитор 3 26.10.2024, 19:35

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Олег Елисеенков

Олегу Елисеенкову было 66 лет.

Умер известный композитор, хоровой дирижер и педагог, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Елисеенков. Ему было 66 лет, пишет «Наша Нiва».

Олег Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в российском городе Спас-Деменске. Но вырос в Молодечно, куда его семья переехала вскоре после его рождения.

Отец композитора был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища, которое окончил и сам Олег в 1973 году по специальности «Теория музыки».

Позже Олег Елисеенков работал доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководил студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра. Был членом Белорусского союза композиторов.

Елисеенков написал музыку ко многим популярным в Беларуси эстрадным песням, которые исполняли Андрей Хлестов, Ирина Дорофеева, Алеся, Александр Солодуха.

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