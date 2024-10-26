Председатель Еврокомиссии оказалась встречаться с премьером Сербии
- 26.10.2024, 22:48
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Из-за его контактов с российским министром.
Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отменила переговоры с премьером Сербии Милошем Вучевичем из-за того, что незадолго до этого он встречался с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщил посол ЕС в Белграде Эммануэль Жоффре, передают Vijesti.
Глава сербского правительства принял Орешкина в столице 25 октября. Они обсудили «реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества». Переговоры Вучевича и фон дер Ляйен должны был состояться в тот же день.
Жоффре сообщил, что в заявлении, опубликованном на сайте правительства республики после встречи с Решетниковым, говорилось о «намерении Сербии укреплять экономическое и всеобъемлющее сотрудничество с Российской Федерацией». «В связи с этим глава Еврокомиссии сочла, что для проведения встречи с премьер-министром нет причин», — отметил Жоффре.
Информацию подтвердил и пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер. По его словам, заявление сербского кабмина, сделанное после переговоров с Решетниковым, стало достаточной причиной для того, чтобы фон дер Ляйен «немедленно приняла решение» об отмене контактов с Вучевичем. Позднее это заявление было удалено.