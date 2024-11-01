«Сволочи!»: россияне потрясены поступком армии РФ в Курской области 12 1.11.2024, 8:39

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Шок вызвало видео из поселка Коренево.

В Сети быстро распространяется видео из поселка Коренево в Курской области, снятое российской военной полицией.

На кадрах зафиксированы последствия мародерства со стороны российских военных, которые разграбили квартиры и дома местных жителей, пишет «Диалог.UA».

Украинских военных в населенном пункте не было вообще.

На видео сотрудник российской военной полиции, шеврон которого четко виден, демонстрирует следы массовых краж, совершённых солдатами армии РФ, которая, по идее, должна была «защищать» населенный пункт.

Он указывает на взломанные двери и сорванные замки, показывая опустошенные квартиры целыми подъездами.

«Все квартиры взломаны, все повынесено! Сволочи!» — восклицает полицейский на видео, комментируя масштаб мародерства.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил, что случай в Коренево наглядно демонстрирует лицемерие российской пропаганды, которая долгое время отрицала факты мародерства своих солдат в Украине.

«Выродкам все равно, кого грабить и убивать»,— прокомментировал он кадры, подчеркнув, что теперь жителям России приходится на собственном опыте убеждаться в реальной деятельности своей армии.

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