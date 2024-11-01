У Лаврова в Минске сдали нервы 11 Телеграм-канал «Русский декаданс»

1.11.2024, 10:30

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«Дипломат» так размашисто качался на ногах, что все стало ясно.

Глава российского МИД выступал на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Конференция получилась не евразийской и вообще не про безопасность. Да и международной ее можно было назвать с натяжкой. Приехали только гости из союзных России стран.

Лавров выдал очередной спич в стиле райтера Медведева. Он назвал украинскую «формулу мира» тупой, а «план победы» Зеленского шизофреническим. Причем даже не на пресс-конференции, а в заглавном выступлении. Позже Лавров добавил, что Зеленский неадекватен как политик и человек.

На фоне этого все речи главы МИД РФ про справедливый мир, континентальную безопасность звучали как издевка над дипломатией. Повеселило только одно заявление Лаврова. Он сказал, что требование Зеленского передать ему американские «Томагавки» вызвало оторопь в Вашингтоне. При этом дипломат так размашисто качался на ногах, когда это произносил, что стало понятно — нервничает кое-кто другой.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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