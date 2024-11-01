Безумие Путина достигло апогея Телеграм-канал «Запретное мнение»

1.11.2024, 12:09

Можно вывезти гопника из питерской подворотни, но не наоборот.

В ряде росийских школ начали изучать идеи чучхе (официальная идеология КНДР).

«Особый путь» достиг апогея. Собственных «скреп» не хватило, так что будем перенимать опыт «передовых» братушек и партнеров.

Главное — про «адекватных мужиков» из Талибана не забыть. Куда мы без закидывания камнями неверных?

Путин собрался превратить РФ не только в придаток КНР (этот факт даже официальная пропаганда давно не оспаривает), но и позаимствовать идеи у прочих тоталитарных государств.

Ничего своего престарелый вождь придумать не может — лишь «цап-царапать».

Можно вывезти гопника из питерской подворотни, но питерскую подворотню из него не ввезти уже никогда.

Скоро Z-радикалы, которые рьяно боролись со всем западным и отстаивали суверенитет, будут маршировать по площадям РФ с портретами дорогих товарищей Си и Кима.

Вот тогда окончательное «вставание с колен», о котором столько твердили, и наступит.

Такой стремительной деградации за пару десятилетий мировая история еще не знала. Путин и в этом всех «перехитрил» и «переходил». Величайший

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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