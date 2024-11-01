закрыть
1 ноября 2024, пятница, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Безумие Путина достигло апогея

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 1.11.2024, 12:09
Безумие Путина достигло апогея

Можно вывезти гопника из питерской подворотни, но не наоборот.

В ряде росийских школ начали изучать идеи чучхе (официальная идеология КНДР).

«Особый путь» достиг апогея. Собственных «скреп» не хватило, так что будем перенимать опыт «передовых» братушек и партнеров.

Главное — про «адекватных мужиков» из Талибана не забыть. Куда мы без закидывания камнями неверных?

Путин собрался превратить РФ не только в придаток КНР (этот факт даже официальная пропаганда давно не оспаривает), но и позаимствовать идеи у прочих тоталитарных государств.

Ничего своего престарелый вождь придумать не может — лишь «цап-царапать».

Можно вывезти гопника из питерской подворотни, но питерскую подворотню из него не ввезти уже никогда.

Скоро Z-радикалы, которые рьяно боролись со всем западным и отстаивали суверенитет, будут маршировать по площадям РФ с портретами дорогих товарищей Си и Кима.

Вот тогда окончательное «вставание с колен», о котором столько твердили, и наступит.

Такой стремительной деградации за пару десятилетий мировая история еще не знала. Путин и в этом всех «перехитрил» и «переходил». Величайший

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип