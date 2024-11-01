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На польской границе стоят очереди на въезд в Беларусь

  • 1.11.2024, 16:08
На польской границе стоят очереди на въезд в Беларусь

Ситуация на белорусско-польской границе поменялась.

Недавние очереди в Польшу исчезли. Теперь автобусы ждут часами, чтобы попасть обратно в Беларусь, сообщают пассажиры в чатах.

Днем в пятницу, 1 ноября, въезда в Польшу из Беларуси ожидают 750 машин и ноль автобусов. Между тем, еще несколько дней назад в очереди стояли более 80 рейсовых автобусов.

Похоже, сейчас многие возвращаются в Беларусь, поэтому переход границы в нашу сторону затягивается. К счастью, ждать приходится не сутками, а всего лишь несколько дополнительных часов.

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