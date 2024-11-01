На польской границе стоят очереди на въезд в Беларусь
- 1.11.2024, 16:08
Ситуация на белорусско-польской границе поменялась.
Недавние очереди в Польшу исчезли. Теперь автобусы ждут часами, чтобы попасть обратно в Беларусь, сообщают пассажиры в чатах.
Днем в пятницу, 1 ноября, въезда в Польшу из Беларуси ожидают 750 машин и ноль автобусов. Между тем, еще несколько дней назад в очереди стояли более 80 рейсовых автобусов.
Похоже, сейчас многие возвращаются в Беларусь, поэтому переход границы в нашу сторону затягивается. К счастью, ждать приходится не сутками, а всего лишь несколько дополнительных часов.