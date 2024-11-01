Аналитики заметили «странное поведение» российских кораблей на базе Новороссийска

Аналитики заметили «странное поведение» российских кораблей на базе Новороссийска1
- 1.11.2024, 22:41
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Спутниковые снимки.
На спутниковых снимках ключевой российской военно-морской базы на Черном море заметили «странное поведение» кораблей, в частности десятки военных судов покидали базу, а затем возвращались обратно.
Снимки, которые были сделаны BlackSky в сентябре, получило издание Business Insider.
Отмечается, что на них видно, как Россия частично или полностью отводила свои корабли из порта Новороссийск на короткие периоды.
«Загадочное поведение пока не связывают с чем-то конкретным, но это происходит на фоне украинских ударов по Черноморскому флоту», — пишет издание.