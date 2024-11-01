закрыть
1 ноября 2024, пятница, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аналитики заметили «странное поведение» российских кораблей на базе Новороссийска

1
  • 1.11.2024, 22:41
  • 1,764
Аналитики заметили «странное поведение» российских кораблей на базе Новороссийска

Спутниковые снимки.

На спутниковых снимках ключевой российской военно-морской базы на Черном море заметили «странное поведение» кораблей, в частности десятки военных судов покидали базу, а затем возвращались обратно.

Снимки, которые были сделаны BlackSky в сентябре, получило издание Business Insider.

Отмечается, что на них видно, как Россия частично или полностью отводила свои корабли из порта Новороссийск на короткие периоды.

«Загадочное поведение пока не связывают с чем-то конкретным, но это происходит на фоне украинских ударов по Черноморскому флоту», — пишет издание.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип